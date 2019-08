Forscher in Mexiko haben den genetischen Code der beliebten Hass-Avocado entschlüsselt. Krankheitsresistenz und gewisse Eigenschaften der Frucht sollen so züchterisch schneller verändert werden können. 95% der in den USA verzehrten Avocados sind Früchte der Sorte Hass, berichtet die online-Zeitschrift Modern Farmer, laut Lid.ch. Bildquelle: Shutterstock.com Bekannt...

Den vollständigen Artikel lesen ...