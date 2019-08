Erst am Donnerstag hatten wir zuletzt im Express-Service über E.ON berichtet. Dieser Artikel entstand nachdem E.ON von 9,261 Euro am 07. August bis auf ein neues Zwischentief bei 8,077 durchgereicht wurde. Der Artikel dazu wurde danach mit dem Titel "E.ON: Nächster Trade? Wir begeben uns wieder in die Startlöcher!" auf der RuMaS-Website veröffentlicht. Im Text stand unter anderem: "Es gab eine kleine Gegenwehr und die "ganz harten" greifen jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...