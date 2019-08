Am 01. August hat wir unseren Abonnenten des Express-Service mitgeteilt, dass bei Delivery Hero eine Trading-Chance zu erwarten ist, und den Artikel dazu haben wir am nächsten Morgen auf RuMaS veröffentlicht. Der Titel war: "Delivery Hero: Ausbruch gelungen - Rallye voraus?" Am 12. August hatten wir noch einmal nachgefasst und getitelt: "Delivery Hero: Gefahr im Verzug oder Sonderangebot für den Einstieg?"In diesem Artikel konnten Sie unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...