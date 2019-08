Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft minim schwächer. Die Vorgaben aus dem Ausland seien zwar freundlich, heisst es am Markt. Nach zwei Sitzungen mit kräftigen Gewinnen sei aber eine Verschnaufpause angezeigt, sagt ein Börsianer. Zudem dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, weil die Zentralbankereignisse der laufenden Woche immer stärker in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...