FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HIKMA PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'SELL' - CANACCORD RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 400 (300) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2500 (2360) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS ASHMORE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 500 (550) PENCE - GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2115) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 850 (800) PENCE - GOLDMAN RAISES GLENCORE TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 220 (230) PENCE - JPMORGAN RAISES GREENE KING PRICE TARGET TO 850 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS GREENE KING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 850 (790) PENCE - PEEL HUNT INITIATES PLAYTECH WITH 'ADD' - TARGET 425 PENCE - RBC CUTS RENTOKIL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 470 (410) P - RPT/BARCLAYS CUTS SHELL TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - SOCGEN RAISES BAT PRICE TARGET TO 4100 (3500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2075 (2000) PENCE



