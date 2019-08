EUR/JPY schwächer, Bruch unter 118,00 und 2019 Tief droht - Zunehmende JPY Käufe lassen das Paar fallen - Niedrigere US Renditen unterstützen JPY Gebote - Nach zwei Tagen der Gewinn geriet der EUR/JPY unter Verkaufsdruck und so findet der Handel am Wochentief bei 117,80/75 statt. EUR/JPY schaut auf Risikotrends, Jackson Hole Die Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...