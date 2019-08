Der Kölner Energieversorger Rheinenergie testet solare Bodenplatten auf dem Firmengelände. Das Ziel ist, künftig die Technologie auf versiegelten Flächen in der Stadt einzusetzen. Neun Module an solaren Bodenplatten hat der Regionalversorger vor dem Eingang zu seinem Ausbildungszentrum in Köln installiert. Wie die Firma mitteilte, haben diese eine Leistung von zusammen 300 Watt. Die Prototypen stammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...