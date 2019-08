Dollarindex notiert in schmaler Range im Bereich der 98,30/40 - US 10-Jahres Rendite bleibt in der Nähe des 1,56 % Tief - Fokus des Marktes liegt auf FOMC und Powell - Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, schwankt am Dienstag um 98,30/40 zwischen Gewinn und Verlust. US Dollarindex vorsichtig ...

