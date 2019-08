Der GBP/USD notiert mit der New Yorker Sitzung schwächer unter 1,2100 - Die Bären müssen die 1,2065 und 1,2052 knacken - GBP/USD Tageschart Das Cable befindet sich in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. GBP/USD 4-Stundenchart Der GBP/USD wird unter dem 1,2097 Widerstand und dem 100-/200-SMA gehandelt, was für mittelfristig bearish Aussichten ...

