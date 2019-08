New York - Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Kurserholung etwas durchgeschnauft. Die wichtigsten US-Aktienindizes gaben am Dienstag leicht nach. In den vergangenen drei Tagen hatte die US-Börse einen Teil ihrer zuvor wegen Konjunktursorgen erlittenen Kursverluste wieder aufgeholt. Der Dow Jones Industrial verlor am Dienstag 0,25 Prozent auf 26'070,74 Punkte.

