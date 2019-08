Der kanadische Dollar fällt auf breiter Front - Der USD/CAD hält den konstruktiven Ton intakt, bleibt aber seitwärts in der Nähe der Monatshochs - Der USD/CAD stieg nach Beginn der US-Sitzung auf 1,3344.Danach kam es zu einer moderaten Korrektur, so dass sich das Paar zuletzt in einer Spanne zwischen 1,3305 bis 1,3335 bewegte. Im Einklang mit AUD/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...