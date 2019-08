Stäfa - Sensirion hat im ersten Halbjahr 2019 erneut einen Verlust erlitten. Die Automobilkrise, eine schwächelnde Konjunktur insgesamt sowie die Handelskonflikte machen dem Sensorenhersteller zu schaffen. Der Umsatz ging in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 6,9 Prozent auf 83,9 Millionen Franken zurück. Im Juli hatte die Gesellschaft bereits einen Rückgang in etwa in...

Den vollständigen Artikel lesen ...