Genf - Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon ist im zweiten Quartal weiter gewachsen. Der Umsatz legte um 2 Prozent zu. Allerdings drückten die Trennung vom früheren Mutterkonzern Novartis sowie die Steuerreform in der Schweiz Alcon in die Verlustzone. Unter dem Strich schrieb Alcon einen Verlust von 390 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 15 Millionen in der Vorjahresperiode.

Den vollständigen Artikel lesen ...