Steigende US Anleiherenditen begrenzen die USD Verluste - Bullen bleiben in Anbetracht des US-China Handelsstreits vorsichtig - Der Fokus verlagert sich am Mittwoch auf die Veröffentlichung des wichtigen FOMC Sitzungsprotokolls - Der AUD/USD ist mit der asiatischen Sitzung am Mittwoch gestiegen, aber es fehlt der Aufwärtsbewegung an Dynamik. Das ...

