EUR/USD fällt zur 1,1090 - Greenback notiert in der Nähe des Tageshoch - FOMC Sitzungsprotokoll ist Ereignis des Tages - Die Verkäufer scheinen am Mittwoch in den Markt zurückgekehrt zu sein und so notiert der EUR/USD bei 1,1090/85 im Verlust. EUR/USD Fokus liegt auf FOMC, Italien Das Paar verzeichnet am Dienstag seinen fünften Tagesverlust in ...

