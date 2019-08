Seit Jahren wartet Deutschland auf den Marktstart von Teslas Solar-Dachziegeln. In den USA klagt Walmart jetzt wegen brennender Module. Das wird den Erfolg der Sonnen-Schindeln sicher nicht antreiben.

Seit zwei Jahren schon vertröstet US-Visionär Elon Musk seine Kundschaft in Deutschland. Immer wieder hat der Elektropionier den Marktstart für seine neuen schicken Solardachziegel aus Glas verschoben. Online reservieren kann man sie aber schon - mit einer Anzahlung in Höhe von 980 Euro. Hunderte Bestellungen aus Deutschland sollen bei dem Unternehmen eingegangen sein. Die Produktion sei bis Ende 2018 ausgebucht, so viele Bestellungen habe Tesla für seine neuen Sonnenziegel erhalten, sagte Musk im Sommer vor einem Jahr. Doch ob die Ziegel hierzulande jemals ankommen, scheint fraglich.

Der US-Einzelhändler Walmart hat nach Bränden bei mindestens sieben Märkten Tesla verklagt. Die Solaranlagen hätten die Feuer ausgelöst, bei denen es zu größeren Schäden gekommen sei, heißt es nach von der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichten Gerichtsunterlagen. Es handle sich um Vertragsbruch und sei eine Folge jahrelanger Vernachlässigung. Tesla habe die Anlagen entworfen, installiert und versprochen, sie auf den Dächern Hunderter Walmart-Supermärkte sicher zu betreiben, behauptet der Einzelhandelsriese.

Mit der Milliardenübernahme des US-Solarmodulhersteller ...

