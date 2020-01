Das schwedische Photovoltaik-Unternehmen hatte seine solaren Dachziegel im Mai 2019 vorgestellt und produziert sie seit Oktober in Järfälla an seinem Hauptsitz. Das Interesse an dem Produkt bezeichnet Midsummer als überwältigend."Die schönsten Solarmodule sind unsichtbar." Nach diesem Motto hat der schwedische Photovoltaik-Hersteller Midsummer seine Solarmodul-Lösung in Form eines Dachziegels entwickelt, die speziell für den schwedischen Markt gedacht ist. Er präsentierte den solaren Dachziegel, der von Benders unter der Marke "Bender Sunwave" vertrieben wird, im Mai vergangenen Jahres der Öffentlichkeit ...

