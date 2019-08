In einem in der Financial Times veröffentlichten Artikel sagte Minneapolis Fed-Präsident Neel Kashkari, dass er argumentieren werde, dass die Federal Reserve ihren Leitzins senken sollte. "Wir sollten auch die Forward Guidance nutzen, um der Wirtschaft noch mehr Auftrieb zu geben, als es eine Zinssenkung allein bewirken kann", fügte Kashkari hinzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...