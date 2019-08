Als Reaktion auf die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, Beamten die Teilnahme an den meisten EU-Sitzungen nach dem 1. September zu verbieten, erklärte die Europäische Kommission (EK) in einer Erklärung, dass die Ankündigung des Vereinigten Königreichs mit dem derzeitigen britischen Status im Einklang stehe, so Reuters. Die EK bekräftigte ferner, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...