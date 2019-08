Nach Nordex - die heute übrigens an der 9-Euro-Marke nach oben abfedern - ist heute der zweite "Verlierer" der vergangenen Sitzungen an der Reihe - Evotec! Dabei haben wir uns den Chart einmal aus einem anderen Blickwinkel heraus angeschaut und das Volumenhistogramm in den Mittelpunkt der Analyse gerückt. Und in diesem Zusammenhang auch gleich die wichtigsten Chartmarken auf dem Weg zurück nach oben ausfindig gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...