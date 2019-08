Der staatliche, chinesische Energiekonzern hat das Rekordgebot in einer Photovoltaik-Auktion bekommen, bei der es um die Beschaffung von Solarmodulen mit insgesamt 3,04 Gigawatt geht.von pv magazine global China State Power Investment Corp. (SPIC) hat in dieser Woche eine Ausschreibung für die Beschaffung von Solarmodulen mit 3,04 Gigawatt Gesamtleistung eröffnet. In diesem Zuge können Photovoltaik-Modulhersteller ihre Gebote abgeben. SPIC habe dabei bereits ein Tiefpreisgebot von 1,777 (22,6 Eurocent) Yuan pro Watt für monokristalline Module 1,63 Yuan (20,7 Eurocent) pro Watt für multikristalline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...