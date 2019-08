Der USD/CHF zeigt sich am Mittwoch in der Nähe des 200-Stunden-EMA widerstandsfähig und er bewegt sich nun in Reichweite des 2-Wochenhoch, welches zuvor in dieser Woche gebildet wurde - In dem genannten Bereich um 0,9775/70 befindet sich ein unmittelbarer Widerstand, der den kurzfristig veranlagten Händlern als ein wichtiger Umkehrpunkt dient - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...