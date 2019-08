Das Photovoltaik-Kraftwerk hat den Unternehmen zufolge 1,3 Megawatt Leistung und entsteht gerade in Sachsen-Anhalt. Interessenten konnten sich in Stückelungen ab 39 Euro an dem Projekt beteiligen.Erst im November 2018 hatte die Online-Plattform Enyway ihr Projekt Change auf den Markt gebracht, im April 2019 stand die Finanzierung, jetzt rollen die Bagger. Ziel des Projekt ist es, über Crowdfunding in Deutschland ein Photovoltaik-Kraftwerk zu finanzieren, das ohne staatliche Förderung auskommt. Den erzeugten Strom sollen die Investoren über einen Tarif von Enyway nach Projektabschluss selbst zuhause ...

