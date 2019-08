EUR/USD notiert unentschlossen im Bereich der 1,1100 - FOMC Sitzungsprotokoll erwartet uns später - Fed J. Powell Rede am Freitag in Jackson Hole - Die Gemeinschaftswährung verzeichnet gegenüber dem Greenback einen Tagesgewinn, während der EUR/USD in einer schmalen Range um 1,1100 notiert. EUR/USD Fokus auf FOMC Das Paar kann seine Gewinne vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...