Das Bild, das Walmart von der Photovoltaik-Installation von Tesla/Solarcity und deren O&M-Praktiken in dem Rechtsstreit zeichnet, ist nicht gerade schön. Die Klageschrift umfasst immerhin 114 Seiten.von pv magazine USA Am Dienstagnachmittag reichte Walmart eine Klage gegen Tesla wegen mehrerer Brände ein, die angeblich durch die Photovoltaik-Anlagen, die Tesla/Solarcity auf den Filialen des Einzelhändlers in drei US-Bundesstaaten konzipiert, installiert, besessen und gewartet hat. Walmart spricht insgesamt von sieben Bränden, aber nur vier, für die Tesla vertraglich verantwortlich war und nicht ...

