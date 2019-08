Der Spielfilm "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt geht als deutscher Kandidat in das Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Das teilte die Auslands-Vertretung des deutschen Films, German Films, am Mittwochnachmittag in München mit.



Das Drama "Systemsprenger" handelt von einem neunjährigen Mädchen, das aufgrund besonderer Verhaltensauffälligkeiten einen Leidensweg zwischen wechselnden Pflegefamilien und Anti-Aggressions-Trainings durchläuft. Das Unternehmen German Films organisiert jährlich die Auswahl des deutschen Films für den Auslands-Oscar. 2018 war "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck in der Kategorie als Bewerber gekürt und später auch für den Oscar nominiert worden. Dabei ging er allerdings leer aus.



Zuletzt konnte mit "Das Leben der Anderen" im Jahr 2007 den begehrten Preis nach Deutschland holen. Die Nominierungen für die 92. Academy Awards werden am 13. Januar 2020 bekannt gegeben, die Verleihung findet am 9. Februar statt.