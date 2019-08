In einem kürzlich veröffentlichten Bericht sagte das US Congressional Budget Office (CBO), dass das reale BIP-Wachstum 2019 auf 2,3% sinken dürfte, nach 2,5% im Jahr 2018. Grund dafür seien niedrigere Investitionen in Sachanlagen. "Höhere Handelshemmnisse einschließlich Zölle werden das US-BIP bis 2020 um 0,3% schrumpfen lassen, was sonst nicht der ...

