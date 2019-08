Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch mit Schwung in die Gewinnspur zurückgefunden. Die Anleger schienen wieder vermehrt Vertrauen in die Notenbanken und eine baldigen Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China zu haben, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Der EuroStoxx50 gewann nach der Verschnaufpause am Dienstag nun 1,33 Prozent auf 3394...

Den vollständigen Artikel lesen ...