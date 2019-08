Wie wichtig sind Nachhaltigkeit und nachhaltige Verpackungen wirklich für den Verbraucher? Kauft der Verbraucher das, was er sagt? Was findet der Verbraucher nach eigener Aussage wichtig und wie verhält sich der Verbraucher in einer simulierten Verkaufssituation? Um diese Fragen beantworten zu können, hat NNZ, Marktführer in Verpackungen für Obst & Gemüse,...

Den vollständigen Artikel lesen ...