Noch im August wird der Photovoltaik-Hersteller wohl Insolvenz anmelden, wie es in einem Zeitungsartikel heißt. Die Geschäftsführung soll dies der Belegschaft per Mail mitgeteilt haben. Eine offizielle Bestätigung für die bevorstehende Zahlungsunfähigkeit von Solibro gab es zunächst nicht.Offenbar wird die Solibro GmbH in den kommenden Tagen Insolvenz anmelden. Die Geschäftsführung des CIGS-Photovoltaik-Herstellers habe die Belegschaft am Mittwoch in einer knappen E-Mail darüber informiert, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". Demnach soll der Insolvenzantrag noch in diesem Monat gestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...