Das Labor soll auf dem Firmengelände des Photovoltaik-Unternehmens in Niestetal entstehen. Es soll geeignet sein, um Wechselrichter und Systeme mit einer hohen elektrischen Leistung von bis zu fünf Megawatt auf seine elektromagnetische Verträglichkeit zu testen.Die SMA Solar Technology AG hat am Donnerstag angekündigt, auf ihrem Firmengelände im hessischen Niestetal für mehr als fünf Millionen Euro ein neues Testlabor für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). In der 740 Quadratmeter großen Halle sollen künftig Messungen für Wechselrichter und Systeme mit einer hohen elektrischen Leistung von ...

