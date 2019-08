Im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt ist am Donnerstagmorgen ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und am Ende einer Böschung gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.



Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Neben der Polizei wurde auch ein Sachverständiger zu den Ermittlungen zum Unfallhergang hinzugezogen. Die Kreisstraße zwischen Kolitzheim und Stettenmühle musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.