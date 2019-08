Der Kupfererzeuger Aurubis hat eine Anlage in Betrieb genommen, um aus grünem Überschussstrom Dampf für seine Industrieprozesse zu gewinnen. Mit einer Leistung von zehn Megawatt (MW) ist sie die größte in der Nichteisen-Metallindustrie. Wie das Unternehmen anlässlich ihrer Einweihung in Hamburg mitteilte, wandelt die Power-to-Steam-Anlage im Netz überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserdampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...