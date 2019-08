EUR/JPY bleibt heute über 118,00 - JPY Verkaufsdruck nimmt mit steigenden US Renditen zu - Fokus liegt auf Jackson Hole Symposium - Der EUR/JPY schwankt in der zweiten Wochenhälfte im Bereich der 118,00 zwischen Gewinn und Verlust. EUR/JPY schaut auf Daten, Jackson Hole Das Paar befindet sich in einer Seitwärtsbewegung um 118,00, während die Angebote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...