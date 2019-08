EUR/GBP steht in der Nähe der 0,9100 unter Abwärtsdruck - Euro Schwäche belastet das Paar heute - PM B. Johnson trifft Frankreichs E. Macron - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so fiel der EUR/GBP zum neuen Tief von 0,9100. EUR/GBP erreicht neues 2-Tagestief Das Paar baut seine Gewinne vom Mittwoch ab und so ...

