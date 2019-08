Bis zu 14 Milliarden Euro sollen die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen bis 2038 erhalten. Greenpeace Energy bemängelt an dem dazu vorgelegten Referentenentwurf, dass die Bundesregierung die Gelder nicht mit einem konkreten Ausbauplan für erneuerbare Energien in den Gebieten verknüpft.Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Mittwoch seinen Referentenentwurf für das "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" veröffentlicht. Länder und Verbände haben nur knapp 24 Stunden Zeit bekommen, um dazu Stellung zu nehmen. Die Frist läuft am heutigen Tag 17 Uhr aus. Greenpeace Energy hat dennoch ein klares ...

