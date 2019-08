Steigende US Anleiherenditen unterstützen am Donnerstag die Finanzwerte - Defensiv-Sektor bleibt mit dem frühen Handel im negativen Bereich - Energiewerte profitieren von der Erholung der Ölpreise - Die wichtigsten US Aktienindices starten am Donnerstag positiv in den Handel. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,57 %, während der S&P 500 ...

