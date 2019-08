Die Geschäftstätigkeit im US-Produktionssektor sinkt in die Kontraktion - Services PMI verfehlt die Markterwartung deutlich - Der US-Dollar-Index fällt aufgrund enttäuschender PMI Zahlen in Richtung 98,10. - Laut dem IHS Markit's Flash US PMI Bericht fiel der Manufacturing PMI erstmals seit fast 10 Jahren wieder unter die 50er Marke auf 49,9 ...

