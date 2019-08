Colruyt Lowest Price ist der erste belgische Supermarkt, der automatische Produkterkennung testet. In dem Laden in Kortijk wird Obst und Gemüse an der Kasse automatisch mittels künstlicher Intelligenz (KI) erkannt. Das Unternehmen testet automatische Produkterkennung, um herauszufinden, ob es den Kassiervorgang effizienter machen kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...