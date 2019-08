Stärker vernetzte digitale Systeme, Künstliche Intelligenz, Robotik sowie autonomes Fahren erfordern eine immer schnellere Verarbeitung stetig größerer Datenmengen. Dadurch steigt die erforderliche Rechenleistung und der Bedarf an Datenspeicherung signifikant an. Die nötige Performance künftiger Hochleistungsrechner-Module treibt massiv die technologischen Anforderungen an alle Komponenten des Moduls und damit auch an die IC-Substrate. AT&S verfolgt mit den geplanten Investitionen das Ziel eines langfristigen, profitablen Wachstums und baut gleichzeitig die Position am Markt für IC-Substrate weiter aus. Das Geschäft mit IC-Substraten entwickelt sich für das Unternehmen - neben den bisherigen High-End-Leiterplatten - zu einem strategisch wichtigen Unternehmensstandbein. Die neue Fabrik soll am bestehenden Standort in Chongqing errichtet werden. Die Bauarbeiten starten umgehend, der Produktionsstart ist für Ende 2021 geplant.

Weitere wichtige Meilensteine

Gleich zwei wichtige Meilensteine kann der österreichische Technologiekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...