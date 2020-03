Helvetia ist im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Rückenwind gaben die boomende Börse und eine tiefere Steuerbelastung.St. Gallen - Helvetia ist im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Rückenwind gaben die boomende Börse und eine tiefere Steuerbelastung. In Spanien setzt der Versicherer wie angekündigt zu einem Wachstumssprung an. Die Helvetia erzielte 2019 einen Gewinn von 538 Millionen Franken. Das entspricht einem Anstieg von knapp einem Viertel, wie die Gruppe am...

Den vollständigen Artikel lesen ...