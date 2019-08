Unser letzter Trade vom 29. Juli mit Jenoptik vor den Zahlen hat leider nicht funktioniert. Auch das passiert uns - trotz der vielen Treffer und Volltreffer - manchmal. Der Kurs zog zwar am nächsten Tag nach einer Meldung etwas an, aber sackte dann zusammen und landete zunächst im Bereich der 24-Euro-Marke unter unserem Stoppkurs. Nach einer Erholung auf über 26,00 Euro drehte der Kurs wieder ab. Das Tief wurde am 16. August bei 20,05 Euro notiert ...

