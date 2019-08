Der neue Verwaltungsratspräsident des Schweizer Technologiekonzerns räumt ein, dass die Situation bei einem der führenden Photovoltaik-Anlagenbauer in Europa angespannt ist. Remo Lüflof bittet die Aktionäre jedoch, den Plan des Unternehmens zu unterstützen, sich neu auf Hochleistungstechnologien und Photovoltaik-Märkte außerhalb Chinas auszurichten."Es ist offensichtlich, dass die Situation angespannt ist. Das wusste ich bereits bei meinem Amtsantritt. Deshalb haben uns in der Führung entschlossen, die Unternehmensstrategie gründlich zu überprüfen", sagt Remo Lütolf in einem Video, das Meyer Burger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...