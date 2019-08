Zürich - Erdbeben sind die Naturgefahr mit dem grössten Schadenspotenzial. Doch in der Schweiz sind viele Menschen nur ungenügend dagegen versichert. Dabei müsste guter Schutz gar nicht teuer sein. Quizfrage: Wie oft bebte im vergangenen Jahr die Erde in der Schweiz? Die richtige Antwort: 900 Mal. 25 Beben hatten eine Magnitude von 2,5 - ab dieser Stärke sind Beben in der Regel für die...

