Der EUR/USD notiert heute in einer schmalen Range - Das Paar ist etwas gestiegen, nach dem China neue Zölle erlassen hat - J. Powell Rede steht im Fokus - Die bearish Haltung der Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche erhalten und so notiert der EUR/USD in einer schmalen Range, während er sich vom 1,1050 Tief erholt. EUR/USD Abprall mit ...

