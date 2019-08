Zum Auftakt des 4. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Erzgebirge Aue und der VfB Stuttgart mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Stuttgart hatte deutlich mehr vom Spiel, Aue kam über Nadelstiche nicht hinaus und kann mit dem Punkt mehr als zufrieden sein.



Entsprechend jubelten die Fans am Ende. In der Tabelle rückt Stuttgart mit dem Unentschieden vorerst auf Platz eins, allerdings nur einen Punkt entfernt von Hamburg und Aue. Die parallel ausgetragene Partie zwischen SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden endete ebenfalls torlos mit einem 0:0. Hier gab es nach dem Schlusspfiff Pfiffe vom Publikum.