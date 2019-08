Am Wochenende hat sich der Handelsstreit weiter zugespitzt. Zum Wochenstart fällt die chinesische Währung auf den tiefsten Stand seit über elf Jahren.

Für die chinesische Währung geht es auch zum Start in die neue Woche weiter bergab: Der Yuan notiert am Montagmorgen zum Dollar mit 7,15 Yen - das ist der niedrigste Stand seit Februar 2008. Am Freitag sank die chinesische Währung bereits auf den geringsten Stand seit März 2008.

China wird Währungsmanipulation vorgeworfen: Mit der Abwertung des Yuan versuche die Regierung in Peking die Wettbewerbschancen chinesischer Waren auf dem Weltmarkt zu verbessern und somit die Belastungen durch die ...

