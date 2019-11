Die niedrigere Volatilität des EUR/USD bleibt am Freitag intakt und so notiert das Paar in der Nähe der 1,1000 - Die Bären müssen versuchen die 1,0996 Unterstützung zu durchbrechen - EUR/USD Tageschart Der EUR/USD befindet sich auf dem Tageschart in einem Abwärtstrend unter den wichtigen MAs. Diesen Freitag fiel der Markt zum 6-Wochentief. EUR/USD ...

