Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.560 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Am Vormittag wird der Ifo-Geschäftsklimaindex, welcher als wichtigster Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gilt, für den Monat August veröffentlicht. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere der Deutschen Lufthansa, von BMW und von Daimler entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien von Wirecard, Infineon und Vonovia sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1128 US-Dollar (-0,18 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.532,12 US-Dollar gezahlt (+0,35 Prozent). Das entspricht einem Preis von 44,27 Euro pro Gramm.