Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Freitag um 9,9K Kontrakte gestiegen ist, während das Volumen den zweiten Tag in Folge zulegte und diesmal waren es 89,5K Kontrakte. USD/JPY droht Rückgang zur 104,60 Der USD/JPY erholte sich von seinem Abverkauf am Freitag und so baut er die Erholung vom neuen ...

